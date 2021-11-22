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20:15 22 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

Эксперты подтвердили, что это произведение искусства немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера.

Богородица с младенцем и цветком на травянистом берегу. 1503 год

Представьте, что вы покупаете 30 долларов США на распродаже недвижимости, а потом выясняете, что они могут стоить до 50 миллионов долларов. Именно это произошло с человеком из Массачусетса, который четыре года назад купил произведение искусства, которое, по мнению галереи Agnews, является оригинальным рисунком немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, пишет Hypebeast.

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Житель Бостона просто купил эту работу, потому что это было «прекрасно выполненное старинное произведение искусства, которое оправдало его покупку». Работа была признана подлинной Кристофом Мецгером – главным хранителем Венского музея Альбертина и  Джулией Бартрум  – куратором Британского музея, которые являются ведущими авторитетами в области творчества Дюрера.

Согласно The Art Newspaper, рисунок предположительно был сделан в 1503 году в качестве предварительного исследования акварели Дюрера «Богоматерь с младенцем с цветком на травянистом берегу».

Новый владелец рисунка пытался увидеть настоящую ценность искусства в течение многих лет. Получив отказ от нескольких кураторов, Клиффорд Шорер, бостонский коллекционер и акционер Agnews, серьезно рассмотрел работу и отнес ее множеству экспертов, которые подтвердили возраст бумаги по подписи художника и водяному знаку.

Окончательная стоимость  произведения искусства еще не объявлена, но владелец получит «компенсацию за три-четыре года исследований», необходимых для полной аутентификации галереи.

The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank (Богородица с младенцем и цветком на травянистом берегу), 1503 г.

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Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: картина эпохи Возрождения, Богородица с младенцем и цветком, Альбрехт Дюрер
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