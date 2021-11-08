Нарушает законы физики: Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд
В Китае разработали и успешно испытали сверхзвуковой аппарат для запуска ракет, которые после отделения разгоняются в пять раз быстрее скорости звука.
Об этом сообщает «Financial Times»
Китай провел испытания планирующего летального аппарата, который летает со скоростью, превышающей звуковую в пять раз. На учениях от аппарата отделился другой объект, который мог быть ракетой воздух-воздух или средством радиоэлектронного противодействия.
Военный эксперты других стран не знают, какие технологии позволили Китаю запустить ракету с гиперзвукового аппарата.
Белый дом обеспокоен проведенными испытаниями. Летом 2021 года Китай провел два испытания гиперзвукового оружия.
Как ранее сообщали Власти, Китай провел испытания подводной взрывчатки, которая способна превращать в руины порты и авианосцы США.