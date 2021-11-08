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Главная » Мир » Наука и Техника
22:07 22 Ноября 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Нарушает законы физики: Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд

В Китае разработали и успешно испытали сверхзвуковой аппарат для запуска ракет, которые после отделения разгоняются в пять раз быстрее скорости звука.

Летом 2021 года Китай провел два испытания гиперзвукового оружия

Об этом сообщает «Financial Times»

Китай провел испытания планирующего летального аппарата, который летает со скоростью, превышающей звуковую в пять раз. На учениях от аппарата отделился другой объект, который мог быть ракетой воздух-воздух или средством радиоэлектронного противодействия.

Военный эксперты других стран не знают, какие технологии позволили Китаю запустить ракету с гиперзвукового аппарата.

Белый дом обеспокоен проведенными испытаниями. Летом 2021 года Китай провел два испытания гиперзвукового оружия.

Как ранее сообщали Власти, Китай провел испытания подводной взрывчатки, которая способна превращать в руины порты и авианосцы США.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: оружие, Китай, испытания, гиперзвуковая ракета
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