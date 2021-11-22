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Главная » Украина » Общество
18:06 22 Ноября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Троллинг высшего уровня: Украина ответила Януковичу на его обращение

Беглый президент Виктор Янукович в честь годовщины Евромайдана написал обращения к украинцам, в котором описал, как плохо сейчас в Украине и как, по его мнению нужно строить успешную страну. Официальный канал Украины в Twitter ему ответил.

Януковича пригласили посетить Украину

В обращении, опубликованном в Facebook его пресс-секретаря Юрия Карасира, экс-президент назвал Украину самой бедной и нестабильной страной на континенте, которая стала источником нестабильности в Европе.

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Он также предложил новую стратегию развития страны, из которой сбежал, будучи президентом. В ее основе лежит нейтральный статус государства, восстановление промышленности, прав человека, справедливости и т.д.

Официальный канал Украины в Twitter ответил Януковичу публикацией с хэштегом «посети Украину сейчас».

«Может ли кто-то рассказать Виктору Януковичу, который прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят», – написано в сообщении.

Пользователи активно поддержали этот твит, назвав его троллингом высшего уровня.

Официальная страница Украины ответила на обращение Януковича

Официальная страница Украины ответила на обращение Януковича

Ранее Власти сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны во время Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю ее 8-й годовщины.

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Тэги: Виктор Янукович
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