Троллинг высшего уровня: Украина ответила Януковичу на его обращение

Беглый президент Виктор Янукович в честь годовщины Евромайдана написал обращения к украинцам, в котором описал, как плохо сейчас в Украине и как, по его мнению нужно строить успешную страну. Официальный канал Украины в Twitter ему ответил.

Януковича пригласили посетить Украину



В обращении, опубликованном в Facebook его пресс-секретаря Юрия Карасира, экс-президент назвал Украину самой бедной и нестабильной страной на континенте, которая стала источником нестабильности в Европе.

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Он также предложил новую стратегию развития страны, из которой сбежал, будучи президентом. В ее основе лежит нейтральный статус государства, восстановление промышленности, прав человека, справедливости и т.д.

Официальный канал Украины в Twitter ответил Януковичу публикацией с хэштегом «посети Украину сейчас».

«Может ли кто-то рассказать Виктору Януковичу, который прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят», – написано в сообщении.

Пользователи активно поддержали этот твит, назвав его троллингом высшего уровня.

Ранее Власти сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны во время Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю ее 8-й годовщины.

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Тэги: Виктор Янукович