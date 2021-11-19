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19:22 22 Ноября 2021 Просмотров 911   КомментариевКомментарии

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

Совместное фото Савика Шустера, Арсена Авакова, Евгения Комаровского, Дмитрия Гордона и Владимира Гройсмана в понедельник, 21 ноября вызвало ажиотажный интерес в Сети, породив множество мемов.

Первым фото опубликовал Арсен Аваков

Фото было сделано в воскресенье, 21 ноября, в Литве, где родился Савик Шустер, и где сегодня, 22 ноября, он отмечает 69-й день рождения.

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«Фото сделано в Литве. У Савика день рождения, куда он пригласил своих друзей. И решил показать им места своего детства, в том числе и школу. Хорошая, душевная атмосфера, а остальное пусть додумывают как хотят», – сказал гендиректор Студии Савика Шустера Павел Елизаров.

Также на фото присутствовал известный юрист Николай Катеринчук, но его изображени обрезали.

По мнению некоторых пользователей, на снимке не хватает бизнесмена Рината Ахметова, который, по слухам, объединяет всех этих людей, и, возможно экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова.

“Рыцари Ахметова” – одно из наиболее популярных названий загадочной фотографии.

Власти публикуют наиболее интересные мемы на тему совместного фото в Литве.

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Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Арсен Аваков, Савик Шустер, Владимир Гройсман, Евгений Комаровский, дмитрий гордон
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