В Виннице полицейские в последнюю секунду спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 11 этажа. Видео
Винницкие правоохранители предотвратили попытку самоубийства.
Об этом сообщает Патрульная полиция Винницкой области в Facebook.
В Виннице мужчина намеревался покончить с собой – он собирался выпрыгнуть с 11-го этажа одной из многоэтажек. Самоубийцу заметили очевидцы на общем балконе многоэтажки и вызвали на место происшествия полицейских.
Патрульные оперативно прибыли на место и попытались наладить контакт с мужчиной – узнать, что его беспокоит и как ему можно помочь. В ответ на это мужчина повторял, что ему очень страшно, но слезать с перил балкона отказывался.
В момент, когда мужчина уже повис одной ногой в воздухе, один из патрульных молниеносно схватил мужчину и перетащил через перила балкона.
Мужчину передали врачам скорой помощи. Полицейские сопровождали его до прибытия в больницу.
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