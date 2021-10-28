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11:14 23 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Виннице полицейские в последнюю секунду спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 11 этажа. Видео

Винницкие правоохранители предотвратили попытку самоубийства.

Jдин из патрульных молниеносно схватил мужчину и перетащил через перила балкона

Об этом сообщает Патрульная полиция Винницкой области в Facebook.

В Виннице мужчина намеревался покончить с собой – он собирался выпрыгнуть с 11-го этажа одной из многоэтажек. Самоубийцу заметили очевидцы на общем балконе многоэтажки и вызвали на место происшествия полицейских.

Патрульные оперативно прибыли на место и попытались наладить контакт с мужчиной – узнать, что его беспокоит и как ему можно помочь. В ответ на это мужчина повторял, что ему очень страшно, но слезать с перил балкона отказывался.

В момент, когда мужчина уже повис одной ногой в воздухе, один из патрульных молниеносно схватил мужчину и перетащил через перила балкона.

Мужчину передали врачам скорой помощи. Полицейские сопровождали его до прибытия в больницу.

Как ранее сообщали Власти, в учебном центре «Десна» Черниговской области военный срочной службы выстрелил в себя из автомата АК-74.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самоубийство, полиция, Винница
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