Обстрелял семью под Киевом: подозреваемого арестовали

В Софиевской Борщаговке 12 октября неизвестный обстрелял сделал несколько выстрелов в супругов, которые подходили к машине.

Неизвестный открыл огонь, когда супруги садились в авто



Как сообщила Киевская областная прокуратура, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, когда муж с женой вышли из подъезда и подошли к припаркованному рядом автомобилю, проходящий рядом мужчина, одетый в камуфляжную форму произвел несколько выстрелов из пистолета.

После этого неизвестный с места совершения преступления скрылся. В результате указанных действий пострадавший получил огнестрельные ранения.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался 47-летний житель Запорожской области.

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъяты патроны, камуфляжная форма, мобильные телефоны и документы.

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook, стрелком оказался бывший военный с криминальным прошлым, который держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты “коктейля Молотова”.

Ранее Власти сообщали, что на окраине Киева мужчина в камуфляжной форме стрелял по машине, в которой находилась семья с ребенком.

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Тэги: Киев, стрельба