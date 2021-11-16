Обстрелял семью под Киевом: подозреваемого арестовали
В Софиевской Борщаговке 12 октября неизвестный обстрелял сделал несколько выстрелов в супругов, которые подходили к машине.
Как сообщила Киевская областная прокуратура, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Напомним, когда муж с женой вышли из подъезда и подошли к припаркованному рядом автомобилю, проходящий рядом мужчина, одетый в камуфляжную форму произвел несколько выстрелов из пистолета.
После этого неизвестный с места совершения преступления скрылся. В результате указанных действий пострадавший получил огнестрельные ранения.
Правоохранители установили, что злоумышленником оказался 47-летний житель Запорожской области.
Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъяты патроны, камуфляжная форма, мобильные телефоны и документы.
Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook, стрелком оказался бывший военный с криминальным прошлым, который держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты “коктейля Молотова”.
Ранее Власти сообщали, что на окраине Киева мужчина в камуфляжной форме стрелял по машине, в которой находилась семья с ребенком.