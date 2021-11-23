Безымянный рисунок Виктора Цоя на аукционе продали за 34 тысячи долларов. Фото

Рисунок выполнен обычными цветными фломастерами в 1980-е годы.

Рисунок выполнен Виктором Цоем фломастерами в 1980-е годы



На традиционных Осенних торгах VLADEY безымянный рисунок Виктора Цоя был продан за 2 576 496 рублей (34370,46 долларов США). Первоначальная стоимость лота составляла 500 тысяч рублей (6672,50$), но в итоге за него заплатили в пять раз больше.

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Представленный рисунок «Без названия» выполнен цветными фломастерами, на бумаге 25 х 40 см в 80-е годы. Изображенный здесь сюжет относится к числу самых часто встречающихся у Цоя тем — теме драки или конфликта, решенной в ироническом ключе.

«Это жесткий разноцветный космос борющихся стихий и непреклонно изничтожающих друг друга квадратноголовых монстров. Это мир созидательного героизма — воинственный, фатальный, остроумный и орнаментально-элегантный, как сам главный российский неоромантик и все его творчество», — отметили аукционисты. Предполагают, что здесь затронута и особо актуальная для последних лет существования СССР тема — Афганская война. Коричневого цвета человечек, на голове которого головной убор, напоминающий шапку моджахеда, целится из пистолета в другого, держащего в руке видеокамеру и пытающегося убежать. В небе над ними летит ракета — деталь, характерная для многих работ Цоя.

Сам Виктор Цой называл живопись своим «вторым делом после музыки». Будучи подростком, он посещал среднюю художественную школу и художественное училище имени В. А. Серова, а затем поступил в СПТУ-61 на специальность резчика по дереву.

К середине 1980-х Виктор Цой вошел в объединение «Новые художники», творческими направлениями которого были первобытное искусство, примитивизм и экспрессионизм. Стиль работ Цоя в этот период находился под влиянием Кита Харинга – открытого гея, американского художника, скульптора и общественного деятеля и неоэкспрессиониста А. Р. Пенка – немецкого художника, графика и скульптора.

Произведения Цоя 80-х годов преимущественно представляли собой небольшого формата изображения квадратноголовых человечков в разных ситуациях, в духе комиксов, чаще всего исполненные цветными фломастерами. «Поэзия, музыка, живопись, спорт, театр — в комплексе наших увлечений. Мы все люди разносторонние», — говорил он. В 1987 в Лос-Анджелесе прошла первая зарубежная выставка «Новых художников», в ее организации приняли участие музыкант Дэвид Боуи и художник Кит Харинг. Также картины Виктора Цоя экспонировались в Третьяковской галерее.

На том же аукционе VLADEY продали картину другого участника «Кино» — музыканта и художника Георгия Гурьянова. Картина «Без названия» 1998 года с изображением полуобнаженного юноши ушла с молотка за 14,8 миллиона рублей (197824,45$).

Ранее Власти писали, как американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Виктор Цой, «Новые художники», Кит Харинг