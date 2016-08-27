Нейроинженер из США научил крыс играть в Doom II

Нейроинжинер Виктор Тот в течении года проводил опыты с крысами, обучая их проходить игровые лабиринты из компьютерного шутера Doom II.

Крысы научились проходить лабиринт из игры



Об этом сообщил портал PC Gamer. Ученый создал своеобразную установку виртуальной реальности, в которую помещает животных.

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«Я создал виртуальную реальность для грызунов с нуля и обучил трех крыс в автоматическом режиме, без ручного вмешательства, чтобы они пересекали коридор, визуализированный в движке DOOM II», – рассказал Тот.

В установке VR для грызунов есть шарик из полистирола, отслеживаемый датчиками движения. Крыса устанавливается на нем и придерживается ремнями безопасности. Перед животным - изогнутый монитор ПК, показывающий игровую среду, и небольшая трубку со сладкой водой, которую крыса может пить, когда делает «правильные» действия.

Пока нейроинженер не смог обучить крыс стрелять, но продолжает работу в этом направлении.

Уровень, по которому проходит животное, представляет собой специальную карту Doom 2 с выходом, длинными коридорами и неподвижным бесом, которого нужно отстреливать.

Свои опыты ученый проводит с тремя крысами, которых назвал в честь разработчиков игры: Джона Кармака, Джона Ромеро и Тома Холла.

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