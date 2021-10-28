Зеленский выступит с посланием в Раде

Президент Владимир Зеленский обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем состоянии Украины в первый день зимы, 1 декабря.

Соответствующее обращение главы государства к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обнародовал в Telegram народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

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Скриншот документа он подписал “Что и требовалось доказать. Ждём”, и три изображения с ведерками попкорна.

Стоит отметить, что накануне Железняк сообщал, что послание Зеленского к нардепам прозвучит именно 1 декабря.

Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

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Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский