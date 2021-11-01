В США создали и успешно испытали вакцину от укуса клещей

Американские ученые разработали вакцину, предотвращающую заражение болезнью Лайма.

Новая вакцина способна предотвращать заражение болезнью Лайма



Об этом сообщают авторы исследования из Йельской школы медицины в Science Translational Medicine.

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Сотрудники Йельской школы медицины проводят доклинические исследования мРНК-вакцины, которая способна предотвращать заражение болезнью Лайма, а также другими инфекциям, которые переносятся со слюной клещей.

Ученые использовали тот факт, что у некоторых животных, которые подвержены частым укусам клещей, иногда развивается защитная реакция на укус, которая проявляется в виде локального воспаления на месте укуса.

Воспаление мешает клещам осуществить проникновение под кожу жертвы, из-за чего они сползают и пытаются найти другую.

Исследователи проанализировали состав слюны клеща Ixodes scapularis и выделили из нее основные компоненты иммуногенов.

Выделенные имунногены удалось преобразовать в препарат, который помогает организму при укусе клеща оперативно выделять отталкивающие его вещества.

Так, в ходе испытаний на животных, спустя 96 часов удалось избавится от около 80% всех клещей. Остальные 20% из клещей отпали от тела испытуемых в течение четырех суток. В результате чего, вакцинированные препаратом животные значительно реже заболевали болезнью Лайма.

По окончанию испытаний, в группе вакцинированных животных никто не заболел, в контрольной – 46% животных заработали инфекцию.

Разработчики препарата уверены, что в будущем вакцинированные подобным препаратом люди смогут быстро замечать на своем теле клещей из-за появления сильного воспаления.

В настоящее время испытание препарата продолжаются, исследователи выясняют как вакцина будет работать на других животных.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – это общий термин для инфекционных заболеваний, вызванных бактериями. Боррелии, передаваемые клещами, вызывают типичные симптомы, такие как мигрирующая эритема. Поздние последствия болезни Лайма могут возникать от нескольких месяцев до нескольких лет после заражения.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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