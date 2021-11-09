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06:42 24 Ноября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Израиль нанес ракетные удары по Сирии: погибли мирные жители

В Сирии во вторник, 23 ноября, в результате авиаударов, нанесенных Израилем по объектам в центральном районе, погибли двое мирных жителей.

Большинство ракет было сбито ПВО Сирии

Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

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Также из-за ракетной атаки пострадали шесть военнослужащих и еще один гражданский.

По данным издания, атака произошла в 13:26 по местному времени со стороны северо-востока Бейрута и «нанесла материальный ущерб».

В сообщении отметили, что  большинство израильских ракет было сбито сирийскими средствами ПВО.

Напомним, со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.

Ранее Власти сообщали, что Израиль нанес ракетные удары по объектам в Сирии в районе Хомса на западе Сирии и в районе Тартуса на побережье Средиземного моря.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Сирия, Израиль
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