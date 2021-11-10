НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:09 24 Ноября 2021 Просмотров 297   КомментариевКомментарии

Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями

В ответ на масштабные учения ВСУ возле Николаева Россия провела отработку нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника в Черном море.

Россия отработала бомбовые удары по надземным целям

Об этом сообщило РИА Новости. В российских учениях участвовали эЭкипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации российских военных, в ходе мероприятия отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота.

В учении приняли участие около 10 экипажей самолётов, патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

Особенностью полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника.

Ранее Власти писали, что на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» прошли инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, учения, черное море
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.11.2021 10:56
В Минобороны России заявили о подготовке Украиной силового сценария на юго-востоке
ТОР
08.11.2021 15:26
Россия провела учения со стрельбами в Черном море после захода кораблей НАТО
ТОР
12.02.2019 13:10
Россия в ужасе от совместных учений Украины и США в Черном море
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

09:46 Украина

В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети

07:13 Мир

Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

06:19 Украина

Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

04:40 Мир

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

20:15 Мир

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

19:22 Украина

Троллинг высшего уровня: Украина ответила Януковичу на его обращение

18:06 Украина

Мы обречены, но есть план: Янукович вдруг обратился к украинцам

13:42 Украина

В Минздраве назвали две области, которые выйдут из “красной” зоны

13:07 Украина

В Киеве вспыхнул пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк»

12:12 Украина

Мыла окна и поскользнулась: в Харькове девушка сорвалась с 9 этажа

12:08 Украина

Новости | NetGameSlots.com