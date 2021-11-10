Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями
В ответ на масштабные учения ВСУ возле Николаева Россия провела отработку нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника в Черном море.
Об этом сообщило РИА Новости. В российских учениях участвовали эЭкипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа.
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По информации российских военных, в ходе мероприятия отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота.
В учении приняли участие около 10 экипажей самолётов, патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».
Особенностью полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника.
Ранее Власти писали, что на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» прошли инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.