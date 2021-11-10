Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями

В ответ на масштабные учения ВСУ возле Николаева Россия провела отработку нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника в Черном море.

Россия отработала бомбовые удары по надземным целям



Об этом сообщило РИА Новости. В российских учениях участвовали эЭкипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа.

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По информации российских военных, в ходе мероприятия отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота.

В учении приняли участие около 10 экипажей самолётов, патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

Особенностью полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника.

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Тэги: Россия, учения, черное море