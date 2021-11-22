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11:20 24 Ноября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Под Киевом целый город остался без воды и электричества

В одном из городов Киевской области произошла серьезная коммунальная авария.

В городе произошла серьезная коммунальная авария

Об этом сообщает «ТСН.ua».

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Вышгород Киевской области остался без воды и электричества. В городе произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой весь город остался без водоснабжения, а некоторые его районы обесточены.

Городские власти обратились к жителям города, с просьбой не приводить детей в школы – сегодня они работать не будут.

Местные жители иронизируют над аварией в соцсетях, так как подобная ситуация произошла всего неделю назад. Тогда вышгородцы остались без газа, а его поставки возобновились только на днях, как раз перед новой аварией.

Как ранее сообщали Власти, на Харьковщине мужчина обстрелял электриков, которые приехали отключать ему свет.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: авария, вода, киевская область, электричество, вышгород, коммунальная авария
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