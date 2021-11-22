Под Киевом целый город остался без воды и электричества
В одном из городов Киевской области произошла серьезная коммунальная авария.
Об этом сообщает «ТСН.ua».
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Вышгород Киевской области остался без воды и электричества. В городе произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой весь город остался без водоснабжения, а некоторые его районы обесточены.
Городские власти обратились к жителям города, с просьбой не приводить детей в школы – сегодня они работать не будут.
Местные жители иронизируют над аварией в соцсетях, так как подобная ситуация произошла всего неделю назад. Тогда вышгородцы остались без газа, а его поставки возобновились только на днях, как раз перед новой аварией.
Как ранее сообщали Власти, на Харьковщине мужчина обстрелял электриков, которые приехали отключать ему свет.