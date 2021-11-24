Вспышка COVID-19 в Венгрии: зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости
За минувшие сутки, 23 ноября, в Венгрии зафиксировали 12 637 случаев инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.
Об этом сообщает The Guardian. Средний показатель заболеваемости COVID-19 в стране за неделю составляет 9 435 человек.
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При этом прошлый аналогичный показатель составлял 7 369 случаев.
Всего за время пандемии в Венгрии коронавирусом заразилось более одного миллиона человек. За два года зарегистрировали более 33 смертей от осложнений болезни.
Уровень вакцинации в стране ниже среднего по Европе. Только 60% населения страны получило одну дозу вакцины.
Ранее Власти писали, что сотни людей умирают каждый день в течение последних двух месяцев в Румынии. В морге главной больницы Румынии больше нет места для мертвых.