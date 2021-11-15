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13:55 24 Ноября 2021 Просмотров 111   КомментариевКомментарии

Обнаружил незаконное подключение: в Полтаве слесаря “Водоканала” пырнули ножом

Местный житель пырнул ножом коммунальщика, за отключение от водоснабжения.

Пострадавший отказался писать заявление на своего обидчика

Об этом сообщает «Poltavske.tv» со ссылкой на спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба.

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Так, по его словам в поселке Дублянщина во время исполнения своих обязанностей был ранен слесарь «Полтававодоканала».

Ножевое ранение коммунальщику нанес местный житель, когда слесарь прибыл к его дому для отключения незаконного подключения к сети водоснабжения – мужчина незаконно подключил свой дом к уличной колонке с водой.

Когда на место происшествия прибыли полицейские пострадавший отказался писать заявление на своего обидчика, а также рассказывать подробности о случившемся.

Уголовное производство по этому факту не открывали. Правоохранители осуществляют проверку по данному факту.

Как ранее сообщали Власти, в Энергодаре газонокосильщика обстреляли из-за шума.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: водоканал, полтавская область, ранение, коммунальщик
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