Обнаружил незаконное подключение: в Полтаве слесаря “Водоканала” пырнули ножом
Местный житель пырнул ножом коммунальщика, за отключение от водоснабжения.
Об этом сообщает «Poltavske.tv» со ссылкой на спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба.
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Так, по его словам в поселке Дублянщина во время исполнения своих обязанностей был ранен слесарь «Полтававодоканала».
Ножевое ранение коммунальщику нанес местный житель, когда слесарь прибыл к его дому для отключения незаконного подключения к сети водоснабжения – мужчина незаконно подключил свой дом к уличной колонке с водой.
Когда на место происшествия прибыли полицейские пострадавший отказался писать заявление на своего обидчика, а также рассказывать подробности о случившемся.
Уголовное производство по этому факту не открывали. Правоохранители осуществляют проверку по данному факту.
Как ранее сообщали Власти, в Энергодаре газонокосильщика обстреляли из-за шума.