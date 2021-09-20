В Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата: будут штрафовать
Сотрудники заведений будут обязаны сканировать QR-код COVID-сертификата у посетителей.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Кабмина на Youtube.
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Украинское правительство ввело обязательное сканирование COVID-сертификата для посетителей разрешенных заведений.
Теперь сотрудники будут обязаны не просто визуально проверить наличие сертификата о вакцинации, но и просканировать его с помощью приложения «Дія».
В случае невыполнения таких действий, владельцу заведения будет грозить штраф от 34 до 170 тысяч гривен, так как без считывания сертификат считается непредоставленным и непроверенным.
Как ранее сообщали Власти, срок действия “желтого” сертификата о вакцинации сократили в четыре раза.