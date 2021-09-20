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Главная » Украина » Общество
16:10 24 Ноября 2021 Просмотров 208   КомментариевКомментарии

В Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата: будут штрафовать

Сотрудники заведений будут обязаны сканировать QR-код COVID-сертификата у посетителей.

Без считывания сертификат считается непредоставленным и непроверенным

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Кабмина на Youtube.

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Украинское правительство ввело обязательное сканирование COVID-сертификата для посетителей разрешенных заведений.

Теперь сотрудники будут обязаны не просто визуально проверить наличие сертификата о вакцинации, но и просканировать его с помощью приложения «Дія».

В случае невыполнения таких действий, владельцу заведения будет грозить штраф от 34 до 170 тысяч гривен, так как без считывания сертификат считается непредоставленным и непроверенным.

Как ранее сообщали Власти, срок действия “желтого” сертификата о вакцинации сократили в четыре раза.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: вакцина, карантин, QR-код, COVID-сертификат
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