Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу за контрабанду сериала «Игра в кальмара»
В КНДР приговорили к тюрьме школьников, за покупку сериала «Игра в кальмара», а контрабандиста казнили.
Об этом сообщает Radio Free Asia.
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В Северной Корее вынесли приговор в деле о ввозе на территорию страны флешки с копией сериала «Игры в кальмара». Суд приговорил контрабандиста к смертной казни – расстрелу.
На контрабандиста вышли благодаря семерым школьникам, которые купили у мужчины флешку с копией сериала. Подростков приговорили к пяти годам каторги, а одного из них, осуществившего покупку, к пожизненному заключению.
Во время расследования громкого дела, на местных рынках проводили обыски и искали другие флешки, SD-карты или дискеты с запрещённым контентом
Решение суда было вынесено на фоне принятия в Северной Корее закона «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Закон предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранения фильмов или книг из Южной Кореи и США.
Ранее издание сообщало, что КНДР была незаконным способом ввезена копия упомянутого сериала. По сообщению от анонимного источника, жители Северной Кореи прониклись симпатией к персонажу, сыгранный актрисой Чон Хо Ен. По сюжету сериала её героиня сбежала из Северной Кореи.
Как ранее сообщали Власти, создатель «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала.