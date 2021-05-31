Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу за контрабанду сериала «Игра в кальмара»

В КНДР приговорили к тюрьме школьников, за покупку сериала «Игра в кальмара», а контрабандиста казнили.

Решение суда было вынесено на фоне принятия в Северной Корее закона «Об искоренении реакционной мысли и культуры»



Об этом сообщает Radio Free Asia.

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В Северной Корее вынесли приговор в деле о ввозе на территорию страны флешки с копией сериала «Игры в кальмара». Суд приговорил контрабандиста к смертной казни – расстрелу.

На контрабандиста вышли благодаря семерым школьникам, которые купили у мужчины флешку с копией сериала. Подростков приговорили к пяти годам каторги, а одного из них, осуществившего покупку, к пожизненному заключению.

Во время расследования громкого дела, на местных рынках проводили обыски и искали другие флешки, SD-карты или дискеты с запрещённым контентом

Решение суда было вынесено на фоне принятия в Северной Корее закона «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Закон предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранения фильмов или книг из Южной Кореи и США.

Ранее издание сообщало, что КНДР была незаконным способом ввезена копия упомянутого сериала. По сообщению от анонимного источника, жители Северной Кореи прониклись симпатией к персонажу, сыгранный актрисой Чон Хо Ен. По сюжету сериала её героиня сбежала из Северной Кореи.

Как ранее сообщали Власти, создатель «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: КНДР, контрабанда, казнь, Северная Корея, игра в кальмра