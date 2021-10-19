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02:02 25 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пентагон создал спецгруппу для слежки за НЛО

В США министерство обороны создало специальную группу для исследования НЛО и расследования сообщений о них.

НЛО могут представлять угрозу для нацбезопасности США

Об этом сказано в соответствующем сообщении на сайте Пентагона. Такая инициатива вызвана беспокойством военных по поводу угроз безопасности полетов из-за неопознанных летающих объектов.

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Формирование группы произошло после того, как правительство США опубликовало отчет, в котором предоставили сообщения о наблюдениях, в которых было недостаточно данных для определения природы таинственных летающих объектов.

В Пентагоне подчеркнули, что очень серьезно относятся к сообщениям о вторжениях любого идентифицированного или неопознанного летающего объекта и исследует каждое из них.

«Сегодня заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в тесном сотрудничестве с директором национальной разведки поручила заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности создать в рамках его офиса Группу синхронизации идентификации и управления воздушными объектами (AOIMSG) в качестве преемника Целевой группы ВМС США по неопознанным воздушным явлениям», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, военные эксперты США не нашли доказательств связи НЛО с инопланетянами. Специальный доклад о НЛО был подготовлен рабочей группой министерства обороны США.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, Пентагон, нло
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