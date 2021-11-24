Новая правящая коалиция в Германии, созданная 24 ноября, потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине оккупированный Крым.

В Германии создана новая правящая коалиция



Полный текст коалиционного соглашения опубликовало издание Spiegel. Вместе с такой жесткой позицией отмечается и желание усилить сотрудничество с Москвой.

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Речь идет о конструктивном диалоге с Россией и при этом уважении интересов партнеров в Восточной Европе.

«Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе», – сказано в соглашении.

Кроме того, новая коалиция заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. При этом в тексте соглашения раскритиковали ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Также в соглашении декларируется намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.

Ранее Власти сообщали, что новым канцлером Германии вместо ушедшей с должности Ангелы Меркель станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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