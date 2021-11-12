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Главная » Мир » Общество
01:40 25 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Может сопротивляться вакцинам: в Ботсване обнаружен самый опасный штамм коронавируса

Ученые из Великобритании заявили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая «Дельту».

Новый штамм коронавируса самый агрессивный из всех известных

Об этом сообщило Daily Mail. Штамм с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

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Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

На данный момент обнаружено всего 10 случаев штамма. Но он уже был замечен в трех странах.

Профессор Франсуа Баллу, генетик из Университетского колледжа Лондона, сказал, что новый штамм, вероятно, возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом, возможно, у кого-то с невыявленным СПИДом.

Изменения в спайке затрудняют реакцию на прививки вакцинами, потому что они тренируют иммунную систему распознавать более старую версию этой части вируса.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, который первым обратил внимание на его распространение, назвал комбинацию мутаций этого варианта «ужасающей».

Как сообщали Власти, новое исследование показало, что COVID-19 может вызывать повреждение кровеносных сосудов в головном мозге, нарушая когнитивные функции.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: коронавирус, covid-19
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