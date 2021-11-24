В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: три десятка погибших

По меньшей мере 31 мигрант погиб в среду, 24 ноября, когда их лодка затонула в проливе Ла-Манш у побережья Кале на севере Франции.

У берегов Франции затонула лодка с мигрантами



Об этом сообщило The Associated Press. Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин назвал случившееся самой большой миграционной трагедией на сегодняшний день.

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По его информации, на борту лодки находились 34 человека. Власти обнаружили 31 тело, в том числе тела пяти женщин и молодой девушки. Также спасли двух человек, которым удалось выжить.

Один человек все еще считается пропавшим без вести.

Региональное морское управление, которое курирует спасательные операции, позже сообщило, что были найдены 27 тел, два человека выжили, а четверо других пропали без вести и предположительно утонули.

Отмечается, что количество людей, спасающихся от конфликтов или бедности в Афганистане, Судане, Ираке, Эритрее или других странах, постоянно растет. Рискуя жизнью, люди отправляются в опасное путешествие на маленьком, непригодном для плавания корабле из Франции, надеясь получить убежище или найти лучшие возможности в Великобритании.

В этом году количество переходов увеличилось втрое по сравнению с 2020 годом, и только в среду во французских водах были спасены еще 106 мигрантов.

Совместная французско-британская операция по поиску выживших после затопления была отменена поздно вечером. Обе страны сотрудничают, чтобы остановить миграцию через Ла-Манш, но также обвиняют друг друга в том, что они недостаточно делают – и этот вопрос часто используется политиками, продвигающими анти-миграционную повестку дня.

По словам Дарманина, четверо предполагаемых торговцев людьми были арестованы в тот же день по подозрению в причастности к трагедии.

Областной прокурор возбудил расследование по фактам непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, организованной нелегальной миграции и другим обвинениям.

Прокурор Лилля Кэрол Этьен сообщила журналистам, что официальные лица все еще работают над установлением личностей жертв, определением их возраста и национальности, предполагая, что на борту лодки могли быть беженцы из нескольких стран.

В среду вечером активисты провели демонстрацию у порта Кале, обвинив правительства в том, что оно не делает достаточно для удовлетворения потребностей мигрантов. Сотни людей живут в ужасных условиях на французском побережье, несмотря на регулярные полицейские патрули и операции по эвакуации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон пообщались после трагедии и согласились, что «жизненно важно остановить эти смертоносные переходы и сломать бизнес-модель преступных группировок, стоящих за ними», – заявили в офисе Джонсона.

Даунинг-стрит заявила, что лидеры двух стран «подчеркнули важность тесного сотрудничества с соседями в Бельгии и Нидерландах, а также с партнерами по всему континенту, если мы хотим эффективно решить проблему до того, как люди достигнут побережья Франции».

Макрон подчеркнул «совместную ответственность» Франции и Великобритании и сказал Джонсону, что он ожидает полного сотрудничества со стороны британцев и что они не используют трагическую ситуацию «в политических целях», – сказано в сообщении Елисейского собора.

Правительство Франции проведет экстренное заседание в четверг, 25 ноября, утром, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Макрон выступил за немедленное увеличение финансирования пограничного агентства Европейского союза, Frontex, и экстренную встречу министров европейского правительства, сообщает его офис.

«Франция не позволит Ла-Манш стать кладбищем», – подчеркнул Макрон.

Джонсон созвал заседание правительственного комитета по кризису и сказал, что он «шокирован, потрясен и глубоко опечален».

Он призвал Францию ​​активизировать усилия по пресечению потока мигрантов и сказал, что инцидент в среду показал, насколько усилий французских властей по патрулированию своих пляжей «недостаточно».

«Нам было трудно убедить некоторых наших партнеров, особенно французов, действовать так, как мы думаем, того заслуживает ситуация», – сказал он репортерам.

В этом году более 25 700 человек совершили такие опасные путешествия на лодках – в три раза больше, чем за весь 2020 год.

С изменчивой погодой, холодным морем и интенсивным морским движением переход опасен для надувных лодок и других небольших плавсредств, в которые втискивается большое количество людей, включая женщин и детей.

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Тэги: Франция, Великобритания, беженцы, мигранты