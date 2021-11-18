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Главная » Мир » Политика
10:54 25 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

США отправили в Черное море эскадренный миноносец с ракетами

В Черное море направляется эскадренный миноносец ВМС США с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke.

Корабль примет участие в операциях с партнерами по НАТО

Об этом в Twitter сообщило командование шестого флота ВМС США.

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Корабль примет участие в совместных операциях с союзниками по НАТО.

«USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении к Чёрному морю для действий с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», – сказано в сообщении.

Ранее Власти писали, что на ближайшей встрече глав России и США обсудят ситуацию в Украине, но когда она пройдет – пока неизвестно.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: НАТО, США, черное море
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