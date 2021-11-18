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10:54 25 Ноября 2021 27 Комментарии
США отправили в Черное море эскадренный миноносец с ракетами
В Черное море направляется эскадренный миноносец ВМС США с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke.
Корабль примет участие в операциях с партнерами по НАТО
Об этом в Twitter сообщило командование шестого флота ВМС США.
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Корабль примет участие в совместных операциях с союзниками по НАТО.
«USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении к Чёрному морю для действий с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», – сказано в сообщении.
Ранее Власти писали, что на ближайшей встрече глав России и США обсудят ситуацию в Украине, но когда она пройдет – пока неизвестно.
Тэги: НАТО, США, черное море
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