В Киеве драка спровоцировала смертельное ДТП: погиб полицейский
В результате драки и последующего ДТП погиб сотрудник полиции, находящийся вне службы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
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В Киеве, поздним вечером 20 ноября произошла драка, повлекшая смерть полицейского. Двое молодых людей по неизвестным причинам напали 23-летнюю девушку и ее приятеля – 25-летнего парня.
Хулиганы ударили девушку по голове деревянным бруском в следствии чего она потеряла сознание. Продолжая драку молодые люди погнались за приятелем девушки, который в попытке оторваться от злоумышленников перебегал дорогу по бульвару Перова в Днепровском районе Киева.
Перепрыгнув забор, 25-летний парень упал на проезжую часть бульвара Перова, а догнавшие хулиганы продолжили его избивать. Это заметил проезжающий мимо водитель такси и спугнул злоумышленников. Однако в этот момент остановившееся такси объезжал водитель другого автомобиля и не заметив лежащего на дороге парня наехал прямо на него.
В результате полученных травм парень скончался на месте происшествия. Позже выяснилось, что 25-летний молодой человек работал в полиции, однако, в момент происшествия находился вне службы.
Двух злоумышленников по вине которых погиб человек задержали. Их поместили в СИЗО на 60 суток. Открыто уголовное производство, продолжается до судебное расследование. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали Власти, в полиции рассказали подробности стрельбы под Киевом.