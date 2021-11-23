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11:46 25 Ноября 2021 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

В Киеве драка спровоцировала смертельное ДТП: погиб полицейский

В результате драки и последующего ДТП погиб сотрудник полиции, находящийся вне службы.

Место происшествия

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В Киеве, поздним вечером 20 ноября произошла драка, повлекшая смерть полицейского. Двое молодых людей по неизвестным причинам напали 23-летнюю девушку и ее приятеля – 25-летнего парня.

Хулиганы ударили девушку по голове деревянным бруском в следствии чего она потеряла сознание. Продолжая драку молодые люди погнались за приятелем девушки, который в попытке оторваться от злоумышленников перебегал дорогу по бульвару Перова в Днепровском районе Киева.

Перепрыгнув забор, 25-летний парень упал на проезжую часть бульвара Перова, а догнавшие хулиганы продолжили его избивать. Это заметил проезжающий мимо водитель такси и спугнул злоумышленников. Однако в этот момент остановившееся такси объезжал водитель другого автомобиля и не заметив лежащего на дороге парня наехал прямо на него.

В результате полученных травм парень скончался на месте происшествия. Позже выяснилось, что 25-летний молодой человек работал в полиции, однако, в момент происшествия находился вне службы.

Двух злоумышленников по вине которых погиб человек задержали. Их поместили в СИЗО на 60 суток. Открыто уголовное производство, продолжается до судебное расследование. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в полиции рассказали подробности стрельбы под Киевом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Киев, убийство, драка
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