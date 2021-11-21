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11:29 25 Ноября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

У Байдена удалили предраковую опухоль

Президенту Байдену удалили доброкачественное, но потенциально предраковое образование после проведения колоноскопии на прошлой неделе.

У Байдена удалили тубулярную аденому

Об этом сообщило Fox News. Диагноз указан в меморандуме, подписанном врачом президента Кевином О’Коннором.

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В нем сказано, что  Байдену удалили «доброкачественный полип размером 3 мм», который был отправлен на тестирование и «идентифицирован как трубчатая аденома».

Медики отметили, что это похоже на полип, который Байден удалил в 2008 году.

«Тубулярная аденома – доброкачественное, медленнорастущее образование, но считается предраковым поражением, в отношении которого в настоящее время не требуется никаких дальнейших действий», – сказано в документе.

Медики добавили, что повторную колоноскопию президент США должен пройти через 7-10 лет.

Как сообщали ранее Власти, президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться в больнице под анестезией во время колоноскопии.

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Тэги: США, Джо Байден
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