Сына Кернеса хотят назначить первым замглавы Харьковского облсовета – СМИ

В Харьковском облсовете планируют уволить первого заместителя главы Альберта Кононенко, а вместо него выбрать Кирилла Кернеса – сына покойного Геннадия Кернеса.

кирилла Кернеса могут избрать первым замглавы облсовета



Об этом сообщило местное издание Newsroom. Такое решение депутаты должны якобы принять уже в четверг, 25 ноября.

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Кроме того, на заседании будут также обсуждать отставку зампредседателя облсовета Андрея Малыша, которого могут заменить на выдвиженца фракции ОПЗЖ Богдана Малеваного.

Кирилл Кернес родился 15 июля 1982 года в Харькове, учился в Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Является заместителем директора по организационным вопросам Харьковского городского бюро технической инвентаризации.

25 октября 2020 года – избран депутатом Харьковского областного совета VIII созыва.

В декабре 2020 года он возглавил фракцию «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в Харьковском облсовете.

Ранее Власти сообщали, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Игоря Терехова городским головой.

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Тэги: Харьков