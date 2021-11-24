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11:44 25 Ноября 2021 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

Сына Кернеса хотят назначить первым замглавы Харьковского облсовета – СМИ

В Харьковском облсовете планируют уволить первого заместителя главы Альберта Кононенко, а вместо него выбрать Кирилла Кернеса – сына покойного Геннадия Кернеса.

кирилла Кернеса могут избрать первым замглавы облсовета

Об этом сообщило местное издание Newsroom. Такое решение депутаты должны якобы принять уже в четверг, 25 ноября.

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Кроме того,  на заседании будут также обсуждать отставку  зампредседателя облсовета Андрея Малыша, которого  могут заменить на выдвиженца фракции ОПЗЖ Богдана Малеваного.

Кирилл Кернес родился 15 июля 1982 года в Харькове, учился в Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Является заместителем директора по организационным вопросам Харьковского городского бюро технической инвентаризации.

25 октября 2020 года – избран депутатом Харьковского областного совета VIII созыва.

В декабре 2020 года он возглавил фракцию «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в Харьковском облсовете.

Ранее Власти сообщали, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Игоря Терехова городским головой.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков
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