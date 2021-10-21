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Главная » Украина » Экономика
15:04 25 Ноября 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Украина закупит 22 самолета у Airbus для авиакомпании, придуманной Зеленским

Министерство инфраструктуры договорилось о закупке самолетов у авиастроительных компаний Airbus.

Самолеты будут предназначены для украинского национального авиаперевозчика

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Украина и Франция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере авиации. Документ предусматривает возможность лизинга или покупки 22 самолетов у авиастроительных компаний Airbus.

Документ был подписан главой Министерства инфраструктуры Украины Александром Курбаковым, и вице-президентом Airbus по Европе и Центральной Азии Кимоном Сотиропулосом.

Из предусмотренных договором самолетов – 6 малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321) и 4 широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

Все эти самолеты будут предназначены для украинского национального авиаперевозчика, создание которого ранее анонсировал Зеленский.

Кроме того, после завершения создания Украиной национального авиаперевозчика, Airbus готов рассмотреть возможность сотрудничества с государством в авиакосмической отраслью.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании ЮНА.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самолеты, Airbus, ЮНА
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