НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
04:24 26 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Город-призрак, затопленный в Испании 30 лет назад, восстал из глубин. Фото

Трагедия Асередо началась, когда в 1968 году было заключено соглашение между Испанией и Португалией об использовании их общих пограничных рек для строительства плотины.

Недалеко от Лобиоса, провинция Оренсе, северо-запад Испании, 22 ноября 2021 г.

Испанская деревня Асередо, которую жители бросили 30 лет назад, чтобы освободить место для строительства водохранилища Линдозо, снова появилась после того, как уровень воды резко упал, обнажив призрачные руины домов и давно потерянную общину, пишет Dailymaill.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, в результате национальной трагедии деревня Асередо была затоплена в 1992 году, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы, в результате чего река Лима затопила земли и здания в окрестностях. Иногда в редких случаях, когда уровень воды воды в водохранилище Линдозо падает, обнажаются  скелетные останки того, что когда-то было домами, фермами и зернохранилищами. Многие стены зданий со временем обвалились, оконные рамы остались пустыми, но некоторые конструкции остались на удивление нетронутыми. Некоторые из 70 деревенских домов, построенных из камня и дерева, все еще частично стоят, и, хотя многие из них провалились или смылись, части их крыш пережили десятилетия затопления. Также были обнаружены очертания сельскохозяйственных угодий, отмеченные каменными стенами, а также старые дороги и тропы, проходящие через небольшую деревню, в которой когда-то проживало около 120 жителей.

Сейчас деревня Асередо видна только при низком уровне воды

Во многих зданиях на стенах можно увидеть водяные знаки, показывающие изменение уровня воды с течением времени. Те, что были окрашены, давно лишились цвета. Старые автомобили и другие личные вещи разбросаны среди руин, и хотя металл со временем заржавел, другие предметы – например, стеклянные бутылки – постоянно остаются на своих местах на столах и полках. Бревна и другой озерный мусор также упираются в конструкции, в то время как многие груды щебня не показывают ничего, кроме остатков зданий, которые когда-то стояли.

Видны обломки ржавого старого автомобиля, возможно, там, где он последний раз был припаркован

Трагедия Асередо началась, когда в 1968 году было заключено соглашение между главами государств Испании и Португалии – Франсиско Франко и Антониу де Оливейра Салазар соответственно – об использовании их общих пограничных рек для строительства плотины Линдозо. Но за сделку и последующие инженерные работы пришлось заплатить конфискацией земли и домов, принадлежащих нескольким деревням и их жителям в регионе.

Чтобы выселить жителей местных деревень, португальская гидроэнергетическая компания EDP вела переговоры. Изначально большинство людей, живущих в Асередо, не хотели покидать свои дома. В то время как некоторые уступили суммам, предложенным им компанией, другие остались стойкими, хотя и под сильным давлением, которому, по их словам, они подверглись. Однако, как только компания «убедила» 51 процент людей, была опубликована информация о принудительной экспроприации, и пути назад уже не было, несмотря на демонстрации, голодовки и столкновения с полицией. Помимо Асередо, после закрытия плотины под водой исчезли еще четыре деревни – О Бао, Бускальке, А Релойра и Лантемиль, что вынудило их жителей покинуть территорию в 1992 году.

Редкий проблеск здания из затопленной деревни Асередо, торчащего из водохранилища Линдосо

Спустя почти три десятилетия Асередо выделяется среди других деревень, поскольку это единственная деревня, которая все еще видна в редких случаях, когда уровень воды падает достаточно низко.

Многие из людей, когда-то населявших город, живут поблизости и могут посетить свои старые дома, но часто к ним присоединяются туристы, которые хотят стать свидетелями этого редкого явления, где можно увидеть разрушенные дома давно потерянного города, некоторые личные вещи, плавающие в воде, и фонтан, в котором все еще течет вода.

Питьевой фонтанчик, который сейчас обычно затоплен водохранилищем, все еще течет

Обломки грузовика видны рядом с обычно затопленными руинами бывшей деревни Асередо

Только одна стена этого здания из бывшей деревни Асередо сохранилась после затопления

Внутри одного из домов бывшей деревни Асередо. Рядом со стенами здания видна огнеупорная печь. Пол, однако, покрыт грязью со дна озера

Мужчина идет по обычно затопленным руинам бывшей деревни Асередо

Ранее Власти писали, что Испания ужесточила правила въезда для украинцев.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: город-призрак, Асередо, трагедия Асередо
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.11.2021 15:04
Украина закупит 22 самолета у Airbus для авиакомпании, придуманной Зеленским
ТОР
25.11.2021 13:50
Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку через несколько часов после назначения
ТОР
25.11.2021 13:36
Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путин рассказал, как вдохнул порошок от COVID-19, Песков уточнил, что это был спрей

15:22 Мир

Беги, Вова, беги: Богдан прокомментировал празднование юбилея Ермака на госдаче в Карпатах

14:36 Украина

Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе

13:36 Мир

Странные вещи происходят в мире: пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу

04:22 Мир

С 9 декабря в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных: каких профессий коснется

20:13 Украина

Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса

19:24 Мир

В Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата: будут штрафовать

16:10 Украина

Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

13:02 Мир

Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

12:52 Украина

Наркоторговец и сепаратист Костя Бедовой-Калоша занялся вибраторами, но что-то пошло не так. Выясняем

12:09 Украина

В Харькове парень дал пощечину полицейскому: ему светит до 5 лет тюрьмы. Видео

11:49 Украина

Новости | NetGameSlots.com