Город-призрак, затопленный в Испании 30 лет назад, восстал из глубин. Фото

Трагедия Асередо началась, когда в 1968 году было заключено соглашение между Испанией и Португалией об использовании их общих пограничных рек для строительства плотины.

Недалеко от Лобиоса, провинция Оренсе, северо-запад Испании, 22 ноября 2021 г.



Испанская деревня Асередо, которую жители бросили 30 лет назад, чтобы освободить место для строительства водохранилища Линдозо, снова появилась после того, как уровень воды резко упал, обнажив призрачные руины домов и давно потерянную общину, пишет Dailymaill.

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Так, в результате национальной трагедии деревня Асередо была затоплена в 1992 году, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы, в результате чего река Лима затопила земли и здания в окрестностях. Иногда в редких случаях, когда уровень воды воды в водохранилище Линдозо падает, обнажаются скелетные останки того, что когда-то было домами, фермами и зернохранилищами. Многие стены зданий со временем обвалились, оконные рамы остались пустыми, но некоторые конструкции остались на удивление нетронутыми. Некоторые из 70 деревенских домов, построенных из камня и дерева, все еще частично стоят, и, хотя многие из них провалились или смылись, части их крыш пережили десятилетия затопления. Также были обнаружены очертания сельскохозяйственных угодий, отмеченные каменными стенами, а также старые дороги и тропы, проходящие через небольшую деревню, в которой когда-то проживало около 120 жителей.

Во многих зданиях на стенах можно увидеть водяные знаки, показывающие изменение уровня воды с течением времени. Те, что были окрашены, давно лишились цвета. Старые автомобили и другие личные вещи разбросаны среди руин, и хотя металл со временем заржавел, другие предметы – например, стеклянные бутылки – постоянно остаются на своих местах на столах и полках. Бревна и другой озерный мусор также упираются в конструкции, в то время как многие груды щебня не показывают ничего, кроме остатков зданий, которые когда-то стояли.

Трагедия Асередо началась, когда в 1968 году было заключено соглашение между главами государств Испании и Португалии – Франсиско Франко и Антониу де Оливейра Салазар соответственно – об использовании их общих пограничных рек для строительства плотины Линдозо. Но за сделку и последующие инженерные работы пришлось заплатить конфискацией земли и домов, принадлежащих нескольким деревням и их жителям в регионе.

Чтобы выселить жителей местных деревень, португальская гидроэнергетическая компания EDP вела переговоры. Изначально большинство людей, живущих в Асередо, не хотели покидать свои дома. В то время как некоторые уступили суммам, предложенным им компанией, другие остались стойкими, хотя и под сильным давлением, которому, по их словам, они подверглись. Однако, как только компания «убедила» 51 процент людей, была опубликована информация о принудительной экспроприации, и пути назад уже не было, несмотря на демонстрации, голодовки и столкновения с полицией. Помимо Асередо, после закрытия плотины под водой исчезли еще четыре деревни – О Бао, Бускальке, А Релойра и Лантемиль, что вынудило их жителей покинуть территорию в 1992 году.

Спустя почти три десятилетия Асередо выделяется среди других деревень, поскольку это единственная деревня, которая все еще видна в редких случаях, когда уровень воды падает достаточно низко.

Многие из людей, когда-то населявших город, живут поблизости и могут посетить свои старые дома, но часто к ним присоединяются туристы, которые хотят стать свидетелями этого редкого явления, где можно увидеть разрушенные дома давно потерянного города, некоторые личные вещи, плавающие в воде, и фонтан, в котором все еще течет вода.

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