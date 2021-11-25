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15:55 25 Ноября 2021 Просмотров 188   КомментариевКомментарии

Умер экс-мэр Киева Александр Омельченко

В Киеве от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Александр Омельченко умер на 84-м году жизни

Об этом в Facebook сообщила депутат Обуховского городского совета Лариса Ильенко.

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«В возрасте 83 года ушел из жизни Александр Александрович Омельченко. Вечная память», – написала депутат.

Также о смерти Омельченко написал и мэр Киева Виталий Кличко.

«Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича… Светлая память…» – написал мэр столицы.

Кличко выразил соболензнования по поводу смерти Омельченко

Кличко выразил соболензнования по поводу смерти Омельченко

Как сообщали Власти, 18 ноября 83-летний экс-мэр Киева Александр Омельченко был госпитализирован с COVID-19 в больницу Феофания в тяжелом состоянии.

Его сын сообщил, что отец находился в тяжелом, но стабильном состоянии, дышал с помощью кислородной маски.

Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006.

Также он занимал должность председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.

Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года.

Народный депутат Украины VI созыва, Герой Украины.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, Александр Омельченко
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