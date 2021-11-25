Умер экс-мэр Киева Александр Омельченко
В Киеве от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко.
Об этом в Facebook сообщила депутат Обуховского городского совета Лариса Ильенко.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
«В возрасте 83 года ушел из жизни Александр Александрович Омельченко. Вечная память», – написала депутат.
Также о смерти Омельченко написал и мэр Киева Виталий Кличко.
«Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.
Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича… Светлая память…» – написал мэр столицы.
Как сообщали Власти, 18 ноября 83-летний экс-мэр Киева Александр Омельченко был госпитализирован с COVID-19 в больницу Феофания в тяжелом состоянии.
Его сын сообщил, что отец находился в тяжелом, но стабильном состоянии, дышал с помощью кислородной маски.
Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006.
Также он занимал должность председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.
Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года.
Народный депутат Украины VI созыва, Герой Украины.