ЕС отменяет “красный” список для туристов: озвучены новые правила
В Евросоюзе анонсировали новые правила въезда.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон на брифинге в Брюсселе.
Так, по ее словам, ЕС намерен отказаться от списка стран для путешествий, которых на данный момент насчитывается около 20. Вместо того Евросоюз планирует разрешить беспрепятственный въезд всем вакцинированным путешественникам. Новые правила окончательно введут с 1 марта.
Из одобренных для въезда вакцин – любые вакцины признанные ЕС или ВОЗ. Однако если вакцина будет признана ВОЗ но не ЕС, перед въездом гражданину другой страны необходимо будет сделать ПЦР-тест.
«Люди, имеющие сертификат, подтверждающий выздоровление после болезни, также могут приехать, сдав ПЦР-тест. Дети до 18 лет могут приезжать с тестом», – сообщила Илва Йоханссон.
Кроме того, с 10 января при въезде в ЕС необходимо будет иметь при себе сертификат о полной вакцинации, но только если со второй дозы прошло не более 9 месяцев.
«Если ваша вакцинация старше 9 месяцев по состоянию на 10 января, вы не можете приехать в ЕС из третьей страны без получения бустерной дозы», – уточнила Йоханссон.
Как ранее сообщали Власти, ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий.