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17:18 25 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС отменяет “красный” список для туристов: озвучены новые правила

В Евросоюзе анонсировали новые правила въезда.

ЕС намерен отказаться от списка стран для путешествий, которых на данный момент насчитывается около 20

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон на брифинге в Брюсселе.

Так, по ее словам, ЕС намерен отказаться от списка стран для путешествий, которых на данный момент насчитывается около 20. Вместо того Евросоюз планирует разрешить беспрепятственный въезд всем вакцинированным путешественникам. Новые правила окончательно введут с 1 марта.

Из одобренных для въезда вакцин – любые вакцины признанные ЕС или ВОЗ. Однако если вакцина будет признана ВОЗ но не ЕС, перед въездом гражданину другой страны необходимо будет сделать ПЦР-тест.

«Люди, имеющие сертификат, подтверждающий выздоровление после болезни, также могут приехать, сдав ПЦР-тест. Дети до 18 лет могут приезжать с тестом», – сообщила Илва Йоханссон.

Кроме того, с 10 января при въезде в ЕС необходимо будет иметь при себе сертификат о полной вакцинации, но только если со второй дозы прошло не более 9 месяцев.

«Если ваша вакцинация старше 9 месяцев по состоянию на 10 января, вы не можете приехать в ЕС из третьей страны без получения бустерной дозы», – уточнила Йоханссон.

Как ранее сообщали Власти, ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ес, карантин, правила въезда, covid-19
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