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01:13 26 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Телеканал CNN отбелил кожу подозреваемому в массовом убийстве. Фото

Телеканал CNN уличили в ретушировании фотографий мужчины, который на джипе въехал в рождественский парад в американском штате Висконсин и убил несколько человек.

Брукс подозревается в массовом убийстве на рождественском параде в Висконсине

Странность заметили на портале The Gateway Pundit. Кожа темнокожего преступника выглядит на снимках CNN значительно светлее, чем на самом деле.

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Лицо 39-летнего водителя Даррела Брукса в материалах CNN не похоже на лицо афроамериканца, которым он является.

При этом в публикации также значится едва заметная пометка о том, что визуальные данные злоумышленника были изменены в целях безопасности.

Лицо Брукса стало значительно светлее, чем на самом деле

Лицо Брукса стало значительно светлее, чем на самом деле

В публикации отмечено, что Брукс является “черным расистом”, и “анти-белым радикалом”.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что CNN является сторонниками идеологии Black Lives Matter.

Как сообщали Власти, в центре города Вокеша (Висконсин, США) внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад – более 20 человек получили ранения, шесть погибил.

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Тэги: США
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