В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на сердечно-сосудистую систему

Коронавирус с большой долей вероятности может спровоцировать проблемы сердечно-сосудистой системы.

COVID-19 может повредить сердечную мышцу, нарушить функции сердца, а иногда даже стать причиной образования рубцов на сердце



Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения ссылаясь на исследование.

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Так, согласно результатам недавно опубликованного исследования, около 20% госпитализированных с коронавирусом пациентов в последствии сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Доказано, что из-за коронавируса у человека может развиться сердечная недостаточность. COVID-19 может повредить сердечную мышцу, нарушить функции сердца, а иногда даже стать причиной образования рубцов на сердце.

Отмечается, что повреждение сердечной мышцы может вызвать так называемый цитокиновый шторм – потенциально смертельная для человека реакция иммунной системы.

Коронавирус также может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность из-за воспаления легких. Связанно это с тем, что при заболевании правый желудочек сердца работает в разы интенсивнее, чтобы доставить кровить в легкие.

Кроме вышеперечисленного, коронавирус способен вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, транспортирующих кровь по всему телу. Зачастую это приводит к образованию тромбов, высокому риску развития ишемии, инсульта и уменьшению уровня кислорода в крови.

Самый распространенный симптом – уменьшение уровня кислорода в крови также косвенно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Из-за недостатка кислорода сердечная мышца больше не получает достаточно его в достаточном количестве, из-за чего деградирует и повреждается.

Вызывает беспокойство не только перечисленные последствия для здоровья человека, но и то, что подобные расстройства наблюдаются даже у тех, кто никогда до этого не испытывал каких либо проблем с состоянием сердечно-сосудистой системы.

«Пока еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности», — отмечают в Минздраве.

Как ранее сообщали Власти, новое исследование показало, что COVID-19 может вызывать повреждение кровеносных сосудов в головном мозге, нарушая когнитивные функции.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Минздрав, сердце, covid-19