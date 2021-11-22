Китайский производитель аккумуляторов хочет добывать литий в Украине

Китайская компания Chengxin Lithium Group Co, которая занимается производством аккумуляторов, подала заявку на участие в аукционе на получение спецразрешения на разработку литиевых руд в Украине.

Китайская компания подала заявку на добычу лития в Украине



Об этом пишет nadra.info со ссылкой на данные Госгеонедр. Китайцев интересуют участки Добра и Крутая Балка, а также месторождение Шевченковское.

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Издание отметило, что заявка была подана еще 28 октября этого года, но информацию обнародовали совсем недавно.

Также в сообщении отмечено, что в реестре заявлений в графах «Вид пользования недрами» и «Полезное ископаемое» — пусто. Однако все три объекта объединяют литиевые руды как основное полезное ископаемое.

Как сообщали Власти, экс-министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что именно сейчас Украина имеет наилучшие возможности для развития экономических и политических отношений КНР и Украины.

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Тэги: Китай, полезные ископаемые