Китайский производитель аккумуляторов хочет добывать литий в Украине
Китайская компания Chengxin Lithium Group Co, которая занимается производством аккумуляторов, подала заявку на участие в аукционе на получение спецразрешения на разработку литиевых руд в Украине.
Об этом пишет nadra.info со ссылкой на данные Госгеонедр. Китайцев интересуют участки Добра и Крутая Балка, а также месторождение Шевченковское.
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Издание отметило, что заявка была подана еще 28 октября этого года, но информацию обнародовали совсем недавно.
Также в сообщении отмечено, что в реестре заявлений в графах «Вид пользования недрами» и «Полезное ископаемое» — пусто. Однако все три объекта объединяют литиевые руды как основное полезное ископаемое.
Как сообщали Власти, экс-министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что именно сейчас Украина имеет наилучшие возможности для развития экономических и политических отношений КНР и Украины.