ГБР допросит Ермака по срыву операции с “вагенровцами”

Государственное бюро расследований на днях допросит главу Офиса президента Андрея Ермака относительно проведения спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и ее срыва.

В ГБР пообещали допросить Ермака



Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1″.

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По его словам, ни одного факта и доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации следствие не получило.

“Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов”, – сказал Сухачев.

На прямой вопрос, является ли руководитель Ермак «кротом», виновным в утечке информации о спецоперации в Россию, глава ГБР ответил отрицательно.

«На сегодняшний день ни одного факта и доказательства информации, о которой вы спрашиваете, следствие не получило», – сказал руководитель ГБР.

Как сообщали Власти, по словам экс-главы ГУР Василия Бурбы, наиболее вероятной причиной провала операции по задержанию “вагнеровцев” может быть наличие “крота” в верхушке украинской власти, который сливает информацию России.

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Тэги: ГБР, Андрей Ермак, Вагнергейт