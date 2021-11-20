НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
07:13 26 Ноября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

ГБР допросит Ермака по срыву операции с “вагенровцами”

Государственное бюро расследований на днях допросит главу Офиса президента Андрея Ермака относительно проведения спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и ее срыва.

В ГБР пообещали допросить Ермака

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1″.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, ни одного факта и доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации следствие не получило.

“Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов”, – сказал Сухачев.

На прямой вопрос, является ли руководитель Ермак «кротом», виновным в утечке информации о спецоперации в Россию, глава ГБР ответил отрицательно.

«На сегодняшний день ни одного факта и доказательства информации, о которой вы спрашиваете, следствие не получило», – сказал руководитель ГБР.

Как сообщали Власти, по словам экс-главы ГУР Василия Бурбы, наиболее вероятной причиной провала операции по задержанию “вагнеровцев” может быть наличие “крота” в верхушке украинской власти, который сливает информацию России.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: ГБР, Андрей Ермак, Вагнергейт
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.11.2021 07:00
Было только при Януковиче: все представители власти проигнорировали эфир Шустера по «вагнеровцам»
ТОР
18.11.2021 07:05
Это гарантированный провал: разведчики предупреждали Ермака о последствиях переноса операции по “вагнеровцам”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Американка поразила сеть простым способом приготовить пюре без чистки картофеля

02:31 Мир

Путин рассказал, как вдохнул порошок от COVID-19, Песков уточнил, что это был спрей

15:22 Мир

Беги, Вова, беги: Богдан прокомментировал празднование юбилея Ермака на госдаче в Карпатах

14:36 Украина

Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе

13:36 Мир

Странные вещи происходят в мире: пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу

04:22 Мир

С 9 декабря в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных: каких профессий коснется

20:13 Украина

Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса

19:24 Мир

В Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата: будут штрафовать

16:10 Украина

Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

13:02 Мир

Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

12:52 Украина

Наркоторговец и сепаратист Костя Бедовой-Калоша занялся вибраторами, но что-то пошло не так. Выясняем

12:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com