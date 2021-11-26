Выздоровевших больше, чем заболевших: статистика COVID-19 за сутки в Украине

По состоянию на утро 26 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 936 новых подтвержденных COVID-19, умерли от болезни 608 человек.

За сутки в Украине заболело почти 16 тыс человек



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Среди новых пациентов – 1394 ребенка и 303 медицинских работников.

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В то же время 24 569 украинцев смогли побороть болезнь.

Наибольшее количество новых заболеваний обнаружили в Киеве – 1438, Запорожской области – 1075, Днепропетровской – 1022, Донецкой – 970 и Полтавской – 953.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

г. Киев – 1438;

Винницкая область – 860;

Волынская область – 589;

Днепропетровская область – 1022;

Донецкая область – 970;

Житомирская область – 446;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 1075;

Ивано-Франковская область – 313;

Киевская область – 714;

Кировоградская область – 182;

Луганская область – 182;

Львовская область – 850;

Николаевская область – 475;

Одесская область – 832;

Полтавская область – 953;

Ривненская область – 611;

Сумская область – 688;

Тернопольская область – 363;

Харьковская область – 590;

Херсонская область – 289;

Хмельницкая область – 681;

Черкасская область – 548;

Черновицкая область – 261;

Черниговская область – 506.

Ранее Власти сообщали, что Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19