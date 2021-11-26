Выздоровевших больше, чем заболевших: статистика COVID-19 за сутки в Украине
По состоянию на утро 26 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 936 новых подтвержденных COVID-19, умерли от болезни 608 человек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Среди новых пациентов – 1394 ребенка и 303 медицинских работников.
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В то же время 24 569 украинцев смогли побороть болезнь.
Наибольшее количество новых заболеваний обнаружили в Киеве – 1438, Запорожской области – 1075, Днепропетровской – 1022, Донецкой – 970 и Полтавской – 953.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
-
г. Киев – 1438;
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Винницкая область – 860;
-
Волынская область – 589;
-
Днепропетровская область – 1022;
-
Донецкая область – 970;
-
Житомирская область – 446;
-
Закарпатская область – 498;
-
Запорожская область – 1075;
-
Ивано-Франковская область – 313;
-
Киевская область – 714;
-
Кировоградская область – 182;
-
Луганская область – 182;
-
Львовская область – 850;
-
Николаевская область – 475;
-
Одесская область – 832;
-
Полтавская область – 953;
-
Ривненская область – 611;
-
Сумская область – 688;
-
Тернопольская область – 363;
-
Харьковская область – 590;
-
Херсонская область – 289;
-
Хмельницкая область – 681;
-
Черкасская область – 548;
-
Черновицкая область – 261;
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Черниговская область – 506.
Ранее Власти сообщали, что Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.