Зеленский объявит об отстранении Ермака

На пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, возможно, объявит об отстранении главы своего офиса Андрея Ермака с его должности на время расследования дела по “вагнеровцам”.

Зеленский может объявить о временном отстранении Ермака



Такую информацию обнародовал Telegram-канал Темный Рыцарь. Зеленский якобы согласовал такой ход с Ермаком.

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“По задумке технологов, такой широкий жест Президента покажет, что он делает все «по-справедливости» и снимет накал по ключевому направлению атаки на ЗеКо”, – сказано в сообщении.

Также там предположили, что на самом деле Ермак проведет месяц в отпуске, управляя Офисом удаленно, как это делал отстраненный после избиения журналистов председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

“Общество опять будет в дураках, а Зеленский красавчик. Технологи Офиса расчитывают, что это позволит поднять рейтинг Президента выше критических 20%”, – отметили в сообщении.

Напомним, по словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, автором Telegram-канала Темный Рыцарь является народный депутат Александр Дубинский.

Ранее Власти сообщали, что в пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.

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Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Ермак