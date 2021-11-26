В Украине планировали госпереворот на 1 декабря с участием Ахметова, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль.

Глава государства сообщил об этом на пресс-марафоне.

«У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова», – сказал Зеленский.

Он добавил, что в госпереворот вроде бы должны привлечь миллиард долларов. По словам Зеленского, это «подстава Ахметова» и его якобы вовлекают в войну против Украины.

Зеленский пригласил Ахметова на Банковую «послушать эту информацию».

«Я приглашаю Ахметова прийти на Банковую послушать информацию или в соответствующие органы. Я не Янукович и бежать никуда не буду. И я не Порошенко и на крови на бульдозер вылазить не буду”, – сказал Зеленский

Президент на уточняющие вопросы пояснил, что речь идет не о самом Ахметове, а о близких к нему людях.

“Люди из Украины и России обсуждают то, что готово общество и надо донести информацию, что Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота, смены действующего президента. Это сделано для того, чтобы втянуть Ахметова в войну – в информационную войну он уже втянут - в раскачивание ситуации в Украине. В это его втягивает близкое окружение”, – сказал глава государства.

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