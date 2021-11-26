Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры MAN находился под действием наркотиков

Водитель грузовика MAN, который стал виновником масштабного смертельного ДТП в Харькове, находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.

Об этом сообщило Спільне со ссылкой на спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

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Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения. Он был под влиянием опиатов и каннабиноидов. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, следователи изменили квалификацию дела.

«В связи с этим меняется квалификация по ч. 3 ст. 286 УКУ на ч. 4 ст. 286-1 УКУ, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло за собой смерть нескольких пострадавших», – сказал Чубенко.

Спикер прокуратуры добавил, что водителю сообщат о подозрении «в ближайшее время».

Ранее Власти сообщали, что вечером 25 ноября на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, ранены еще 5 человек.

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