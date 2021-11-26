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15:55 26 Ноября 2021 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

Первый в Европе случай заражения новым штаммом COVID-19 зафиксировали в Бельгии

В Бельгии подтвердили один случай заболевания новым более опасным вариантом COVID-19, который называют B.1.1.529

Пациент привез вирус из Египта

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на  министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрюке.

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По его словам, новый штамм коронавируса выявили у не вакцинированного. Он получил положительный тест на COVID-19 22 ноября.

У пациента появились симптомы заражения через 11 дней после поездки в Египет через Турцию.

Как сообщает Reuters, в Бельгии анализируют два образца COVID-19, чтобы установить, являются ли они новым вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Южной Африке.

Отметим, что на данный момент Бельгия является единственной европейской страной, которая подтвердила случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529.

Как сообщали Власти, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

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