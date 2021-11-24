Меркель покинет свой пост 2 декабря под песню о дожде из роз

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост 2 декабря под песню немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф, а также под композицию панк-рокерши из ГДР Нины Хаген.

Меркель покинет свой пост под музыкальные хиты прошлого века



Об этом сообщило издание Spiegel. Согласно немецкой традиции, уходящий с поста политик может «заказать» оркестру музыку, которая будет звучать на церемонии прощания с должностью.

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Так делали и предшественники Меркель – Герхард Шредер и Гельмут Коль.

По словам источника издания, канцлер захотела сделать свой уход необычайно эмоциональным.

Меркель проводят под композицию Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll’s rote Rosen regnen).

Также будет исполнена песня Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen), которая стала хитом в ГДР в 1974 году.

Церемония пройдет на территории Министерства обороны в Берлине. На нее приглашены только 200 человек. Все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники.

Ранее Власти сообщали, что в эксклюзивном интервью Deutsche Welle канцлер Ангела Меркель рассказала о планах на будущее после ухода со своей должности

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Тэги: Ангела Меркель, Германия