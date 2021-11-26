Ахметов ответил Зеленскому на обвинение в причастности к несостоявшемуся госперевороту

Бизнесмен Ринат Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о его причастности к планированию госпереворота, назвав это «сплошной ложью».

Ахметов ответил на обвинения Зеленского



Заявление Ахметова обнародовала пресс-служба SCM

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент”, – сказано в сообщении.

Ахметов подчеркнул, что является гражданином страны, самым крупным инвестором, плательщиком налогов и работодателем.

“Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – отметил бизнесмен.

Он также пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

“И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было»,- подчеркнул Ахметов.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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