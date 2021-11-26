Глава Госказначейства Татьяна Слюз потребовала у компании несуществующий документ, чтобы провернуть коррупционную закупку: СМИ

Действия главы Госказначейства Татьяны Слюз вызывают все больше критики.

Действия главы Госказначейства Татьяны Слюз вызывают все больше критики. Так, после обвинений в установлении контроля за деньгами бюджетных организаций, ее обвинили в том, что она блокирует выплаты по судебным документам, а также создала заведомо неконкурентные условия по тендеру на 2,6 миллиона гривен. Об этом пишет издание Фром в материале «Диктатура Госказначейства: почему медики взбунтовались против Татьяны Слюз?»

Как стало известно журналистам, юристы жалуются, что по исполнительным листам практически невозможно получить выплаты, причем даже те, по которым государственная исполнительная служба подала документы. Нужно несколько месяцев ждать или бороться с казначейством. «Подчиненные Татьяны Слюз говорят, что она лично давала устные указания останавливать платежи по судебным залогам. И люди продолжали находиться в СИЗО даже после внесения назначенной судом суммы. Есть еще популярная уловка — якобы «ошибочные реквизиты». Это такая «черная дыра», где деньги теряются и откуда их крайне сложно вытащить, чтобы переправить на корректный адрес.

Об этом вам расскажут опытные адвокаты», – пишет издание. По информации журналистов, жалобы на Госказначейство постоянно поступают в Минфин, но руководство ни разу не наказали – все потому, что Слюз успешно списывала проблемы на бюджетный дефицит и слабое техническое состояние ведомства. «В итоге в модернизацию влили уйму денег, но электронные сервисы, на которые потрачены миллионы казенных гривен, работают плохо. Нетрудно догадаться, почему.