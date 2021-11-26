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Главная » Мир » Общество
11:00 27 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса угрозой для мира и дала ему имя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон» и квалифицировала его как вызывающий беспокойство.

Новый штам коронавируса назвали Омикрон

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

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«ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием «омикрон», – сказано в сообщении.

В ВОЗ также отметили, что новый вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

«Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки», – сказано в сообщении.

В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма.

«Несколько лабораторий указали, что в одном широко используемом ПЦР-тесте один из трех целевых генов не обнаруживается (так называемое выпадение S-гена или отсутствие цели S-гена), и поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера данного варианта до подтверждения секвенирования. При использовании этого подхода данный вариант обнаруживался быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в развитии», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.

Ранее Власти писали, что Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

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Тэги: воз, covid-19
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