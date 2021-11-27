В Николаевской области в многоэтажке прогремел мощный взрыв: спасатели ищут людей

В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября в одной из пятиэтажек произошел взрыв газа.

Взрыв прогремел утром 27 ноября



Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Предварительно сдетонировал газ в угловой квартире на пятом этаже.

Разрушены и повреждены квартиры на 4 и 5 этажах.

Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют. Предварительно известно, что два человека заблокированы на 5 этаже.

На месте происшествия работают 20 спасателей, 5 единиц техники и кинологическая группа.

Ранее Власти сообщали, что во Львове в воскресенье, 21 ноября, прогремел взрыв на АО «Львовский химический завод», никто не пострадал.