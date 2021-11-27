«Желтая» зона в Украине расширилась до пяти областей
В некоторых регионах страны улучшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
«Желтая» карантинная зона в Украине расширилась до пяти областей – теперь в нее входят Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Харьковская области.
Все остальные области, кроме одной, находятся в «красной» карантинной зоне, среди них – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Как ранее сообщали Власти, в Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне.