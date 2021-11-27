«Желтая» зона в Украине расширилась до пяти областей

В некоторых регионах страны улучшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Все остальные области, кроме одной, находятся в "красной" карантинной зоне



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

«Желтая» карантинная зона в Украине расширилась до пяти областей – теперь в нее входят Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Харьковская области.

Все остальные области, кроме одной, находятся в «красной» карантинной зоне, среди них – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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