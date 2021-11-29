Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон

Первый южноафриканский врач, который предупредил власти о пациентах с вариантом коронавируса Омикрона, Анжелика Кутзи заявила, что симптомы новой болезни необычны, но легки.

Анжелика Кутзи назвала главные симптомы Омикрона



Об этом сообщило The Telegraph. Женщина обратила внимание на пациентов, которые с необычными для COVID-19 симптомами.

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Среди них были молодые люди, которые жаловались на сильную утомляемость, а также шестилетний ребенок с очень высокой частотой пульса. Ни у кого не было потери вкуса или запаха.

«Их симптомы были отличны от тех, которые я лечила раньше, и они были легкими», – сказала Кутзи.

По ее словам, в общей сложности около двух десятков ее пациентов дали положительный результат на COVID-19 с симптомами нового варианта. В основном это были здоровые мужчины, которые жаловались на внезапную усталость. Около половины из них не были вакцинированы.

Кутзи сообщила, что все эти пациенты были здоровыми, поэтому болезнь у них протекает легко.

Но она высказала беспокойство, что новый вариант может иметь более тяжелые последствия для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями (диабет или болезни сердца).

«Сейчас мы должны беспокоиться о том, что, когда пожилые невакцинированные будут инфицированы новым штаммом, увидим много пациентов с тяжелой формой болезни», – предупредила врач из ЮАР.

Ранее Власти писали, что штамм COVID-19 «Дельта» и вновь обнаруженный штамм «Омикрон» имеют разные основные риски.

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Тэги: covid-19, Омикрон