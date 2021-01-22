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Главная » Украина » Общество
12:37 29 Ноября 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Владельцы евроблях отдают свои авто государству, чтобы избежать штрафов

Первый украинец отдал свое нерастаможенное авто в пользу государства.

Мужчина отдал свой автомобиль на благотворительность - он попадет одну из воинских частей и будет использоваться для перевозки курсантов

Об этом сообщила всеукраинская общественная организация «Авто Евро Сила» в Facebook.

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Сегодня, 29 ноября один из первых украинцев отдал свое нерастаможенное авто в пользу государства, чтобы избежать штрафов.

Мужчина обратился в общественную организацию «Авто Евро Сила» с просьбой растаможить свой автомобиль, но его грузовой автомобиль не подходил под условия льготного растаможивания.

Мужчина отдал свой автомобиль на благотворительность – он попадет одну из воинских частей и будет использоваться для перевозки курсантов.

В общественной организации отметили, что к сожалению государство не идет навстречу обычным людям, поэтому граждане вынуждены отдавать собственное имущество.

Как ранее сообщали Власти, в Украине закончился таможенный льготный период для автомобилей на еврономерах.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: штрафы, евробляхи, растоможка, Авто Евро Сила
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