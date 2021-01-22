Владельцы евроблях отдают свои авто государству, чтобы избежать штрафов
Первый украинец отдал свое нерастаможенное авто в пользу государства.
Об этом сообщила всеукраинская общественная организация «Авто Евро Сила» в Facebook.
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Сегодня, 29 ноября один из первых украинцев отдал свое нерастаможенное авто в пользу государства, чтобы избежать штрафов.
Мужчина обратился в общественную организацию «Авто Евро Сила» с просьбой растаможить свой автомобиль, но его грузовой автомобиль не подходил под условия льготного растаможивания.
Мужчина отдал свой автомобиль на благотворительность – он попадет одну из воинских частей и будет использоваться для перевозки курсантов.
В общественной организации отметили, что к сожалению государство не идет навстречу обычным людям, поэтому граждане вынуждены отдавать собственное имущество.
Как ранее сообщали Власти, в Украине закончился таможенный льготный период для автомобилей на еврономерах.