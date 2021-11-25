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12:05 29 Ноября 2021 288 Комментарии
В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео
В одесской школе во время уроков пострадали школьники в результате обрушения потолка.
Как минимум один ребенок травмирован.
Об этом сообщает «Ху*вая Одесса» в Telegram.
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Сегодня утром, 29 ноября в одесской школе №111 в одной из аудиторий во время урока обрушился потолок. В это время в помещении находились дети вместе с учителем.
Часть потолка осыпалась прямо на головы школьникам, как минимум один ребенок травмирован.
Ученики записали видео непосредственно после обрушения, на нем слышно, как учитель спрашивает все ли у детей нормально.
Информация об инциденте обновляется.
Как ранее сообщали Власти, в Мелитополе с крыши школы упала девятиклассница, она умерла в реанимации.
Тэги: Одесса, школа, дети, обрушение, потолок
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