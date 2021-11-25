В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео

В одесской школе во время уроков пострадали школьники в результате обрушения потолка.

Как минимум один ребенок травмирован.



Об этом сообщает «Ху*вая Одесса» в Telegram.

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Сегодня утром, 29 ноября в одесской школе №111 в одной из аудиторий во время урока обрушился потолок. В это время в помещении находились дети вместе с учителем.

Часть потолка осыпалась прямо на головы школьникам, как минимум один ребенок травмирован.

Ученики записали видео непосредственно после обрушения, на нем слышно, как учитель спрашивает все ли у детей нормально.

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Информация об инциденте обновляется.

Как ранее сообщали Власти, в Мелитополе с крыши школы упала девятиклассница, она умерла в реанимации.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Одесса, школа, дети, обрушение, потолок