Под Киевом злоумышленники украли бронированную часть танка
В Киевской области двое злоумышленников похитили с территории музея бронированную пластину с танка экспоната.
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
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В селе Новые Петровцы, Вышгородского района Киевской области двое злоумышленников похитили с территории Национального музея «Битва за Киев в 1943 году» фрагмент крышки моторного отсека танка.
Автомобиль злоумышленников попал на камеры наблюдения системы «Безопасная Киевщина», на котором злоумышленники вывезли с территории музея фрагмент похищенного экспоната.
Благодаря этому одного из воров удалось оперативно задержать – им оказался 39-летний местный житель. Его сообщника продолжают разыскивать.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленникам грозит до пяти лет или лишения свободы.
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