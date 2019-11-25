Под Киевом злоумышленники украли бронированную часть танка

В Киевской области двое злоумышленников похитили с территории музея бронированную пластину с танка экспоната.

Прибывшие на место происшетсвия правоохранители



Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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В селе Новые Петровцы, Вышгородского района Киевской области двое злоумышленников похитили с территории Национального музея «Битва за Киев в 1943 году» фрагмент крышки моторного отсека танка.

Автомобиль злоумышленников попал на камеры наблюдения системы «Безопасная Киевщина», на котором злоумышленники вывезли с территории музея фрагмент похищенного экспоната.

Благодаря этому одного из воров удалось оперативно задержать – им оказался 39-летний местный житель. Его сообщника продолжают разыскивать.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленникам грозит до пяти лет или лишения свободы.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: кража, музей, киевская область