Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

Физик измерил количество информации, содержащейся в видимой части Вселенной и предположил, что она может являться пятым состоянием материи.

Целью исследования являлось доказательство предположения того, что информация — пятое состояние материи



Об этом сообщает издание «interestingengineering».

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Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета в Великобритании оценил приблизительное количество информации, которая может содержаться в наблюдаемой части Вселенной.

Целью исследования являлось доказательство предположения того, что информация — пятое состояние материи и, возможно, даже та самая ничем не регистрируемая темная материя, которая, составляет около 27% обозримой Вселенной.

Физик вычислил количество информации благодаря теории Клода Шеннона, согласно которой одна элементарная частица хранит 1509 бит информации.

Таким образом, обладая информацией о приблизительном количестве частиц в обозримой вселенной, можно получить довольно точную цифру, что и сделал Вопсон.

Физик разработал формулу, которая вычисляет общее количество протонов в наблюдаемой Вселенной, — так называемое число Эддингтона. Полученное число он умножил на результаты вычисления информационной энтропии таких величин, как масса, заряд и спин протонов, нейтронов и электронов.

В результате физик получил гигантское число с 80 нулями: около 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 бит.

Вопсон отметил, что метод исчисления при помощи теории Клода Шеннона впервые используется для подобных расчетов.

Исследование ученого имеет некоторые ограничения, поскольку в нем не рассматриваются античастицы и нейтрино. Он также делает некоторые допущения о передаче и хранении информации во Вселенной. Однако его работа может стать хорошим инструментом для дальнейших исследований и практических экспериментов в этой области.

Как ранее сообщали Власти, ученые подтвердили новую теорию темной материи.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: физика, космос, информация, частицы