Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

Народный депутат от “За майбутнє” Сергей Минько засветил Toyota Land Cruiser 300, который не продается в Украине, с номерами, принадлежащими другому авто.

Сергей Минько ранее засветился в скандале с подсанкционным контрабандистом



Об этом сообщило мелитопольское издание “Наш город”. Минько является мажоритарщиком по округу, в который входит этот населенный пункт.

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Журналисты обратили внимание на два автомобиля Toyota с одинаковыми госномерами АР9999МК на мероприятии, посвященном Дню памяти голодоморов в Украине, которое прошло 27 ноября.

Одна машина – белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 – принадлежит заместителю директора местного коммунального предприятия «Ритуал» и депутату горсовета от ОПЗЖ Андрею Румянцеву. В материале отмечается, что в декларации чиновника это авто не указано.

Второй автомобиль – Toyota Land Cruiser 300 лимитированной версии 70th Anniversary (юбилейная серия, посвященная 70-летию семейства Land Cruiser) стоимостью более $100 тысяч. На нем неоднократно был замечен Минько.

Таких машин, по информации журналистов, у украинских дилеров нет, и ближайшее место, где их можно приобрести – Российская Федерация.

Также расследователи отметили, что автомобиле Минько ранее был замечен похожий номер – АР9999ТК. Он закреплен за юридическим лицом из села Садовое Мелитопольского района, где строится новый офис «Мелитопольской черешни», основанной Минько.







Как ранее сообщали Власти, сеть взорвали фотографии переписки народного депутата Сергея Минько с главой МВД Денисом Монастырским, сделанные журналистами с балкона Верховной Рады.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Верховная Рада, контрабанда, сергей минько