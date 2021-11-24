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17:05 29 Ноября 2021 Просмотров 225   КомментариевКомментарии

Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

Народный депутат от “За майбутнє” Сергей Минько засветил Toyota Land Cruiser 300, который не продается в Украине, с номерами, принадлежащими другому авто.

Сергей Минько ранее засветился в скандале с подсанкционным контрабандистом

Об этом сообщило мелитопольское издание “Наш город”. Минько является мажоритарщиком по округу, в который входит этот населенный пункт.

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Журналисты обратили внимание на два автомобиля Toyota с одинаковыми госномерами АР9999МК на мероприятии, посвященном Дню памяти голодоморов в Украине, которое прошло 27 ноября.

Одна машина – белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 – принадлежит заместителю директора местного коммунального предприятия «Ритуал» и депутату горсовета от ОПЗЖ Андрею Румянцеву. В материале отмечается, что в декларации чиновника это авто не указано.

Второй автомобиль – Toyota Land Cruiser 300 лимитированной версии 70th Anniversary (юбилейная серия, посвященная 70-летию семейства Land Cruiser) стоимостью более $100 тысяч. На нем неоднократно был замечен Минько.

    • Таких машин, по информации журналистов, у украинских дилеров нет, и ближайшее место, где их можно приобрести – Российская Федерация.

    Также расследователи отметили, что  автомобиле Минько ранее был замечен похожий номер – АР9999ТК. Он закреплен за юридическим лицом из села Садовое Мелитопольского района, где строится новый офис «Мелитопольской черешни», основанной Минько.

    Как ранее сообщали Власти, сеть взорвали фотографии переписки народного депутата Сергея Минько с главой МВД Денисом Монастырским, сделанные журналистами с балкона Верховной Рады.

    Немного об авторе
    Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
    Тэги: Верховная Рада, контрабанда, сергей минько
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